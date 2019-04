In einem Monat soll es so weit sein: Die frische Burger-King-Filiale am Grazer Riesplatz tischt ungewöhnliche Neuerung auf.

Burger, Pommes und einen Parkplatz-Drive-In am Grazer Riesplatz © Michael Saria

Im September 2018 wurde sie eröffnet und frisch serviert - die jüngste Burger-King-Filiale in Graz auf dem Riesplatz. "Flame Grilling Since 1954" steht über der Eingangstür, die in das in Rot-, Grün- und Brauntönen gehaltene Fast-Food-Lokal bittet.

