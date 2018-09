Facebook

Wohl bekomm's auf dem Grazer Riesplatz © Michael Saria

"Flame Grilling Since 1954" steht in großen Lettern über der Eingangstür - und serviert wird das Ganze seit wenigen Tagen: Auf dem Grazer Riesplatz, in der Nähe des LKH, wurde dieser Tage das jüngste Restaurant der Fast-Food-Kette Burger King eröffnet.

