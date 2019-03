Facebook

Auch am Eisernen Tor genießt man den Cocktail aus Sonne und Gemütlichkeit © Manuel hanschitz/Ballguide

Die Gastgarten-Saison in Graz ist eröffnet. So ließ am Freitag Rudi Lackner vor seinem Café Kaiserfeld die ersten Bänke aufstellen. „In den nächsten Wochen kommen neue Sonnenschirme und Pflanzen hinzu.“ Auch ein paar Meter weiter, beim Burgerlokal Swing Kitchen, wartet der Schanigarten auf (sonnen-)hungrige Gäste. Genauso wie bei den Kollegen zwischen Kunsthauscafé und MM am Eisernen Tor.