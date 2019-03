Bei der Eröffnung der Immobilienmesse Lebensraum sprach Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) über das Wohnen in Graz. Seine Vision für Graz soll im Kulturjahr 2020 diskutiert werden.

Stadtrat Günter Riegler ließ mit seinen Ansätzen bei der Eröffnung der Messe aufhorchen © Alexander Tengg

Die größte Messe für Immobilien im Süden Österreichs in der Messe Graz bietet noch bis Sonntag alles rund um die eigenen vier Wände. Bei der Eröffnung von Lebensraum 2019 am Freitagabend sprach der für Immobilien zuständige Finanz- und Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) zum Thema "Bau, Kultur und Architektur". Dabei lobte er die Grazer Baukultur, übte aber Kritik am Boom beim Bau von Kleinstwohnungen. Geht es nach Riegler, soll die steirische Landeshauptstadt außerdem noch grüner und fußgängerfreundlicher werden.