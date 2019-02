Facebook

Küche, Esstisch, Schreibtisch, Couch und Bett: Alles da auf sehr kleinem Raum © i live

"Perfekt für Anleger!“ „Eignet sich ideal zur Vermietung!“ An Superlativen wird in der Immobilienbranche selten gespart, das gilt auch beim Thema Mikrowohnungen. Sie sind aktuell der Renner am Grazer Wohnungsmarkt: 30 bis 40 Quadratmeter klein, ein bis maximal zwei Zimmer. So werden sie zum Verkauf angeboten - und auch gekauft. Um 100.000 Euro auf oder ab ist man als Investor dabei.

