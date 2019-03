Schüler fing in Grazer Gymnasium Feuer. Staatsanwalt eingeschaltet.

Das Seebacher-Gymnasium © Behounek

Es hätte ein aufsehenerregendes Experiment werden sollen – geworden ist daraus ein dramatischer Rettungseinsatz. Vergangene Woche fing ein 14-jähriger Schüler während des Chemieunterrichts im BG/BRG Seebachergasse plötzlich Feuer. Er wurde im LKH Graz versorgt und am Wochenende wieder in häusliche Pflege entlassen. Der Fall hat nun ein Nachspiel – denn zum Zeitpunkt des Unfalls war der Lehrer nicht in der Klasse.

