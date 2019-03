Facebook

Auch Andreas Gabalier spielte beim Bauernbundball groß auf © Juergen Fuchs

"Oh ja, da ist noch einiges da", lacht die Mitarbeiterin der Grazer Messe am Telefon. Am 1. März ging ja in der Stadthalle der mittlerweile 70. Bauernbundball über die Bühne - und es war ein rauschendes Fest: Die letzten Gäste verließen ja erst gegen 8 Uhr früh das Messeareal. Der Ball aber hat in manchen Fällen Spuren wie Gegenstände hinterlassen: Wie berichtet, wurden am Tag nach dem Ball unzählige Janker, Mäntel und sogar Dirndlkleider gesammelt. Knapp eine Woche später heißt es nun eben: "Viele Gegenstäne warten noch auf ihre Besitzer."

