Grazer Stadthalle Fundsachen: Das ist vom Bauernbundball übrig geblieben

Was bei der Grazer Opernredoute der Fall war, ist auch beim Bauernbundball in der Stadthalle eingetreten: So mancher Bursch und so manches Dirndl ging ohne Janker, Weste oder gar Schuhe heim.