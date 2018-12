Facebook

Karlheinz Tscheliessnigg, Ernst Fartek (Kages), Hildegard Greinix (Hämatologie), Christopher Drexler (Landesrat), Gernot Brunner (LKH), Hellmut Samonigg (Med-Uni), Gebhard Falzberger (LKH), Christia Tax (Pflegedirektorin) © Preis

Es war für Patienten und Angestellte kaum noch zumutbar. Die stundenlangen Wartezeiten in den veralteten und suboptimalen Räumlichkeiten der Hämatologie am Landeskrankenhaus waren in den letzten Jahren eine Herausforderung für alle Betroffenen. Seit einem Monat hat sich die Situation rapide verbessert.

Aus der ehemaligen Zahnklinik wurde mit einer baulichen Adaption von 6,5 Millionen Euro die Ambulanz der Hämatologie geschaffen. Zwar handelt es sich dabei nicht um einen Neubau und auch eine räumliche Trennung von der stationären Hämato-Abteilung muss in Kauf genommen wrden, dennoch sind sich alle einig: die neue Situationen stellt eine klare Verbesserung dar. Heute wurde die Ambulanz offiziell eröffnet.

