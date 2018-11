Facebook

Christian Kladiva, Gerald Kogler, Siegfried Nagl und Andreas Stettner © Preis

Noch ist das Hauptquartier der Merkur Versicherung nicht fertig, es nimmt aber wöchentlich neue Formen an - denn jede Woche kommt ein Stockwerk dazu. Ein Prunkstück wird die Gastronomie werden, und weil man sich schon ein bißchen vorstellen kann wie das aussehen wird, erzählte Starkoch Konstantin Fillipou von seiner "neuen, offenen und sehr bodenständigen" Philosophie - immerhin zeichnet Michelinstern und Hauben-Koch Fillipou künftig ja für die Gastronomie an diesem Standort verantwortlich. Und der Grazer freut nach den zwei Lokalen in Wien endlich auch in der Heimatstadt kulinarisch sesshaft zu werden.

