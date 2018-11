Am Mittwoch wird die neue Ausstellung "Lager Liebenau - Ein Ort verdichteter Geschichte" im GrazMuseum eröffnet. Graz und die Wissenschaft reagieren damit auf jahrelange Bemühungen.

Aus den dunklen Zeiten unserer Geschichte © Preis

Zumindest das mediale Interesse war schon einmal groß. Barbara Stelzl-Marx vom Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung wurde bei der Eröffnung der Schau von Kulturstadtrat Günter Riegler und GrazMuseums-Chef Otto Hochreiter flankiert. Und sie freute sich über einen "großen Moment", denn: "Nun haben wir einen dunklen Fleck in unserer Geschichte sichtbar gemacht."

Riegler betonte, dass die Stadt besonders intensiv an der Aufarbeitung der finsteren Vergangenheit interessiert sei und Hochreiter sprach gar von der "großen Tradition der Aufarbeitung", die Graz auszeichne.

Trotz aller Lobreden versäumten die drei Protagonisten der Ausstellungseröffnung nicht, darauf hin zu weisen, dass es nur der jahrelangen Initiative Rainer Posserts und des Sozialmedizinischen Zentrums am Grünanger zu verdanken sei, dass man nun soviel über das Lager wisse. Dieser wurde ja als Redner nicht eingeladen und kritisierte im Vorfeld, die "Politik des Zubetonierens" der Stadt.

Die Ausstellung selbst zeigt das Gegenteil, wird doch recht offen mit der Erinnerungskultur umgegangen und zeigt allerlei Details aus dem Lageralltag sowie dem unsagbaren Ende im Frühling 1945 mit zahlreichen Erschießungen und Gräueltaten. Die Schau wirft auch ein Bild auf die ambivalente Person des Lagerleiters Nikolaus Pichler, dessen Grußkarten, die er vom Gefängnis aus an seine Kinder schickte, ausgestellt wurden. "Dies zeigt ein im Nationalsozialismus so oft gesehenes Phänomen, der zwei Seiten von Menschen: zwischen liebevollem Vater und gnadenlosem Nazi-Schergen", so Stelzl-Marx.

Die Ausstellung wird morgen, Mittwoch, um 18 Uhr offiziell eröffnet und läuft bis 8. April.

