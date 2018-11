In der Steiermark ortet man nach den Berichten über radikale Moscheen in Graz dringenden Handlungsbedarf.

Die Moschee in der Hans-Groß-Gasse in Graz ist offiziell geschlossen – Aktivität ist dennoch zu beobachten © Juergen Fuchs

Das Buch des deutsch-pakistanischen Journalisten Shams ul-Haq über seine Undercover-Recherchen in Grazer Moscheen hat in der steirischen Politik erste Reaktionen ausgelöst. Der stellvertretende Landeshauptmann Michael Schickhofer beklagte Versäumnisse in der Politik und machte dafür hauptsächlich die Bundespolitik verantwortlich. In Graz seien dringend tatverdächtige Jihadisten nach wie vor auf freiem Fuß, reklamierte der SPÖ-Politiker, der in der Steiermark als Vize-Landeschef für Sicherheit und Katastrophenschutz zuständig ist.

