Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Entwurzelte Bäume im Grazer Stadtpark © Alexander Danner

Wie soeben bekannt wurde, hat das schwere Unwetter über Graz am Dienstagabend ein Todesopfer gefordert. Auf Anfrage der Kleinen Zeitung bestätigt das Rote Kreuz, dass eine Person im Stadtpark von einem umgestürzten Baum tödlich verletzt wurde.

Kurz vor 18 Uhr zog an diesem Dienstag ja erneut ein schweres Unwetter über Graz hinweg. Im gesamten Stadtgebiet wurden zahlreiche Bäume aufgrund der Windböen entwurzelt.

Dach wird über Schönaugürtel geweht

Umgestürzte Bäume sowie Äste bremsen Autolenker auch an vielen neuralgischen Stellen und halten Feuerwehren auf Trab. Wie die Kollegen der Antenne Steiermark berichten, gibt es unter anderem am Glacis, in der Steinbergstraße, in der Steyrergasse und rund ums Univiertel massive Behinderungen.

Grazer Stadtpark: Mann wird von umstürzendem Baum erschlagen

Sowohl in Graz als auch in Gemeinden des Umlandes melden Bewohner Stromausfälle. Wie ein Augenzeuge soeben berichtete, sind rund um das Glacis mehrere Häuser und Lokale finster, "auch eine Ampel ist ausgefallen". Bei den Feuerwehren gehen bereits erste Notrufe ein. Zudem meldet die Holding Graz in diesen Augenblicken: "Wegen der schweren Unwetter ist es zu zahlreichen Unfällen, heruntergebrochenen Ästen und umgestürzten Bäumen gekommen. Das öffentliche Verkehrsnetz ist daher gerade stillgelegt worden und nur sporadisch befahrbar." Besonders betroffen seien die Straßenbahnlinien 4 und 5.

In mehreren Straßenzügen behindern indes herabgefallene Äste und umgestürzte Bäume den Verkehr. Autofahrer berichten etwa von Staus in Graz-Wetzelsdorf rund um die Steinbergstraße.

Starkregen in Graz-Andritz

Auch aus dem Stadtpark erreichen uns Fotos von Ästen, die auf Gastgartentische gefallen sind.

Herabgestürzte Äste im Stadtpark Foto © Martin Aichmayer