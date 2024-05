„Mit sofortiger Wirkung eingestellt“ – per Aussendung weist die Holding Graz darauf hin, dass die Sammeltaxis unter dem Titel GustMobil nicht mehr in Graz unterwegs sein werden. Das Mikro-ÖV-System sollte ja helfen, entlegene Gebiete ans klassische Öffi-Netz anzubinden. In Graz sind das die Platte, Hafnerstraße und Katzelbach/Wetzelsdorf, aber auch als Schienenersatz bei der Linie 5 in Puntigam waren GustMobil-Taxis im Einsatz.

Es wird aber weiter Sammeltaxis geben, die Holding hat mit der Taxigruppe 878 eine Übergangslösung erarbeitet. „Ab sofort“ können unter der Telefonnummer 0316/8011 Fahrten für die genannten Gebiete „unter ähnlichen Bedingungen“ geordert werden. Der Selbstbehalt für diese Übergangsphase bis Juli beträgt drei Euro pro Fahrt, unabhängig von Strecke und Personenanzahl, heißt es.

GustMobil war zuletzt auch noch in den fünf Gemeinden Eggersdorf, Hitzendorf, Kainbach, Kumberg und Semriach aktiv, auch dort ist es nun eingestellt, heißt es.

Mit 1. Juli wird dann das neue Mikro-ÖV-System für den ganzen steirischen Zentralraum – Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg – starten. Aus bisher vier bestehenden Teilsystem soll es dann aus einem Guss mit den selben Regeln für alle funktionieren. Das neue System sollte eigentlich schon mit 1. Mai starten, die Ausschreibung wurde allerdings beeinsprucht. „Aber mit 1. Juli sollte sich alles ausgehen“, sagt Anna Reichenberger vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum. Details folgen Anfang Juni.