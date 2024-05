Während die Arbeiten in der Elisabethstraße am 27. Mai starten – die Landesstraße wird umgebaut, um die Busse im Stadtverkehr zu beschleunigen – geht es in den Sommerferien (ab 6. Juli bis 8. September) in der Leonhardstraße und Maiffredygasse los: Hier werden auf einer Länge von 400 Metern die Schienen der Linien 1 und 7 samt Unterboden erneuert, was man dafür nutzt, den Straßenraum generell umzugestalten: Um die Straßenbahn flotter vorankommen zu lassen, wird der Autoverkehr neu geordnet, daneben will man für mehr Grün und eine bessere Aufenthaltsqualität sorgen.

Trassenverordnung beschlossen

Am heutigen Freitag gab nach dem Gemeinderatsbeschluss im November nun auch der Stadtsenat grünes Licht für das Projekt: Die Trassenverordnung für die Gleissanierung und Neugestaltung wurde beschlossen. Dabei hat man aber auch Anregungen der Anrainerinnen und Anrainer aufgenommen, heißt es – bei einer Informationsveranstaltung im März hatte es Unmut über mangelnde Bürgerbeteiligung beim Projekt gegeben, auch an einigen Details wurde Kritik geübt.

Diese Anregungen habe man nun aufgenommen: „Es ist nun gelungen, auf Wünsche aus der Bevölkerung einzugehen“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne), die betont, dass man die Bedenken und Ängste ernst nimmt – die Abteilungen das Projekt aber auch mit viel Engagement und bestem Wissen und Gewissen geplant hätten.

Diese Anregungen werden umgesetzt

Umgesetzt wird auf Anregung nun eine neue Ladezone auf der Glacisstraße. Auch werden in der Maiffredygasse die anfangs geplanten Sitzmöglichkeiten auf ausdrücklichen Wunsch etwas reduziert. Dies betrifft vor allem den Bereich vor den Häusern Maiffredygasse 2 bis 4, wo Anrainer Sorge wegen noch mehr nächtlichem Party-Lärm hatten, und den Bereich vor dem Parkhotel. Auf ausreichend Abfallbehälter wird geachtet. Wie schon ursprünglich geplant, werden vor dem Spar vier Längsparkplätze realisiert, zwei davon als blaue Zone und zwei nur für Halten (das Halten oder Laden vor dem Spar-Markt bleibt möglich, so auch das Parken mit Behindertenausweis). Im Vergleich zur ursprünglichen Planung wurden die Haltemöglichkeiten für die Apotheke erweitert.

ÖVP-Kritik am Zeitpunkt

Die Grazer ÖVP um Geschäftsführer und Gemeinderat Markus Huber übt Kritik am Zeitpunkt, da im Sommer parallel an beiden Achsen in Richtung Grazer Osten gearbeitet wird. Die Bezirke Mariatrost, Ries und St. Leonhard würden während der Bauphase nur sehr eingeschränkt erreichbar sein. „Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf den Pendlerverkehr aus den Umlandgemeinden. Das Verkehrskonzept während der Bauphase scheint wenig durchdacht“, kritisiert Huber. Für den Schienenersatzverkehr für die Linien 1 und 7, der über die Elisabethstraße umgeleitet werden muss, würde akute Staugefahr bestehen.

Die wichtigsten Infos zur Baustelle:

Für Kfz sind Maiffredygasse sowie Leonhardstraße zwischen Brandhofgasse und Lichtenfelsgasse in den Sommerferien gesperrt. Die Umleitung erfolgt via Glacis, Elisabethstraße und Merangasse.

sind Maiffredygasse sowie Leonhardstraße zwischen Brandhofgasse und Lichtenfelsgasse in den Sommerferien gesperrt. Die Umleitung erfolgt via Glacis, Elisabethstraße und Merangasse. Öffis: Für die Straßenbahnen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Jakominiplatz und den Endhaltestellen in Mariatrost bzw. LKH/Med Uni eingerichtet. Die Busse werden über die Elisabethstraße und die Merangasse geführt.

Für die Straßenbahnen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Jakominiplatz und den Endhaltestellen in Mariatrost bzw. LKH/Med Uni eingerichtet. Die Busse werden über die Elisabethstraße und die Merangasse geführt. Fahrräder kann man durch den Baustellenbereich schieben oder über die Rechbauerstraße und das Glacis ausweichen.

kann man durch den Baustellenbereich schieben oder über die Rechbauerstraße und das Glacis ausweichen. Zu Fuß bleiben alle Zugänge erhalten.