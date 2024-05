In den nächsten Monaten sind die Kunstwerke von Tom Lohner auf der Art Basel in Miami oder der Weltausstellung in Osaka 2025 zu sehen. Ab sofort kann man neben dem „Zauberer“ beim Schlüsselmuseum eine weitere Wandmalerei in Graz-St. Peter bewundern. Beim Gasthaus Zur Schmied´n an der St.-Peter-Hauptstraße, einem der meistfrequentierten Einfallstore der Stadt Graz, hat er in den letzten zwei Wochen seine Interpretation der Steiermark inszeniert. Dabei kommen Landmarks von Dachstein über das Kunsthaus bis zu Klapotetz und Puch G – mit zentralem grünen Herz – vor.

Ideen für das Bild kamen von der Erlebnisregion Graz, dem Gasthaus Zur Schmied´n sowie der Steirischen Tourismus und Standortmarketing GmbH/STG. „Wir freuen uns, unser 40-Jahr-Jubiläum nun auch künstlerisch mit diesem Kunstwerk zu feiern. Ein echter Hingucker, direkt im Herzen von St. Peter“, sagen Gastgeber Toni Maier und seine Tochter Anna-Lisa vom Gasthaus Zur Schmied´n, einem der ersten Kulinarium Steiermark-Betriebe.