Vor zwei Wochen wurde sie im steirischen Landtag beschlossen, nun folgt auch Graz: Eine Sonderförderung von 600.000 Euro für eine gerechtere Bezahlung im Kunst- und Kulturbereich, insbesondere in der freien Szene, steht am morgigen Donnerstag in Graz auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Nachdem das Stück am Dienstagnachmittag im Kulturausschuss vorabgestimmt wurde, wird Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) den Antrag einbringen. „Kunst und Kultur haben einen großen gesellschaftlichen Wert, der auch honoriert werden sollte“, so Riegler. Die angemessene Bezahlung künstlerischer Leistungen ist ein zentraler Bestandteil der steirischen Kulturstrategie 2030, die Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) im vergangenen Herbst vorgestellt hatte.