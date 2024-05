Bis zum kommenden Sonntag (12. Mai) steht Graz wieder im Zeichen der Chormusik. Spitzenensembles aus Simbabwe, Norwegen und Lettland reisen für die zehnte Ausgabe des Musikfestivals „Voices of Spirit“ an. Aber auch zahlreiche steirische Chöre sind im Rahmen des Festivals zu hören. Dazu kommen viele Workshops für Sängerinnen und Sänger. Eröffnet wird „Voices of Spirit“ wie schon in den letzten Jahren mit der langen Nacht der Chöre.

Um 18 Uhr geht es heute, Mittwoch, im Landhaushof los. Anschließend zahlt sich ein musikalischer Streifzug durch die Innenstadt aus. Ab 19 Uhr stehen an zehn Orten in der Innenstadt insgesamt 35 Chöre und Ensembles mit insgesamt rund 1000 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne. Angst vor schlechtem Wetter muss man dabei nicht haben. Laut Meteorologen soll es am Abend trocken bleiben, ein Großteil der Auftritte findet außerdem in Innenräumen statt. Gesungen wird im Sitzungssaal des Grazer Gemeinderats und in der Stadtpfarrkirche genauso wie im Mausoleum oder in der Antoniuskirche und im Space 04 des Kunsthauses.

Das Programm der Langen Nacht der Chöre im Detail