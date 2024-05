In diesem Fall hat Albin Sorger-Domenigg einen langen Atem benötigt. Schon im Februar 2022 wollte er eine Filiale samt Café am Hauptplatz von Gratwein-Straßengel eröffnen – allein: ein kurios anmutender Streit mit der Behörde hat alles verzögert. Es ging dabei um ein fehlendes „Emissionsgutachten für das Semmelaufbacken. Weil wir uns in einem Kurgebiet befinden, könnte der Semmelgeruch störend sein“, so Sorger-Domenigg.