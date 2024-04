Sind Sie am Wochenende auch zwischen Ruderleiberl und Sommerkleid gependelt? Und zwischen Griller sowie Eissalon? Aktuell kaum mehr vorstellbar – wenn auch nicht ganz überraschend: Denn der von Meteorologen vorhergesagte Wettersturz ist in der Steiermark am Dienstag tatsächlich eingetroffen. Mit Regen, Wind und Kälte in den Niederungen. Und sogar mit Schneefall in höheren Lagen.

Auch im Großraum Graz: Während die Messstation bei der Uni um 15 Uhr eine Temperatur von nur vier Plusgraden ausspuckt, geht es am Schöckl noch viel winterlicher zu. Das offenbart nicht nur ein Blick durch die Webcam der Holding Graz, sondern auch der liebe Grüß, welchen Simon Klasnic der Kleinen Zeitung schickt: Der Chef des Alpengasthofs ließ uns am Dienstag das Foto eines frischen Schneemanns auf seiner Terrasse zukommen. Ähnliche Verhältnisse sollen laut Meteorologen übrigens auch am Mittwoch vorherrschen.