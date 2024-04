Das war schon einmal eine beeindruckende Bandbreite – schon wieder einmal, muss man sagen. Seit zehn Jahren darf sich die heimische Musikszene beim Styrian Sounds Festival feiern, und jedes Jahr ist die Fülle an Stilen und Genres, die man zu hören bekommt, größer und die Lust am Experimentieren auch. Schon am traditionell etwas schwächeren Auftakt-Tag ist das PPC gut gefüllt. Mit Buena Banda ist erstmals eine Brass-Band (sogar mit Aufsteirern-Erfahrung) dabei: Sie eröffneten das Festival mit einem Tusch und einem mitreißend groovenden Gemisch aus Pop, Funk und Techno, alles gespielt auf Blechblasinstrumenten.