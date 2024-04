Hier kann man getrost den strapazierten Begriff einer „neuen Ära“ verwenden. Sind es doch ganze 30 (!) Jahre, nach denen das Grazer Music-House in neue Hände kommt. Es war 1994, dass Peter Tschaudi das ehemalige „Jazz“, in dem schon etliche Größen dieser Musikrichtung zu Gast waren, übernahm. Nun verabschiedet er sich in den Ruhestand, und auch sein Sohn Simon, der im Lokal mit eingestiegen war, will sich beruflich neu orientieren. Wie schwer es fällt, das Lokal nach so langer Zeit in neue Hände zu geben? „Gar nicht – denn ich bin froh, dass sich vier Wahnsinnige gefunden haben, die es weiterführen wollen“, lacht er.