Die gute Nachricht vorab für alle, die sich diese Woche über die Öffis in Graz geärgert haben: Ab Sonntag, 4.30 Uhr früh fahren alle Straßenbahnlinien in Graz wieder wie gewohnt. Ab Dienstag löst dann der Normalfahrplan den derzeit gültigen Ferienfahrplan ab. -Die Straßenbahnen sind dann auch wieder in engerer Taktung im Streckennetz unterwegs.