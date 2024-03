Beim denkmalgeschützten Erzherzog-Johann-Brunnen am Hauptplatz finden im Zeitraum vom 2. bis zum 5. April 2024 dringend notwendige und langgeplante Wartungs- und Reinigungsmaßnahmen statt. Aus diesem Grund ist der Brunnen in diesem Zeitraum nicht zugänglich. Das hat die Stadt Graz am Mittwoch bekannt gegeben. Der Brunnen mit einem überlebensgroßen Bronze-Standbild des Erzherzogs Johann und den allegorischen Darstellungen der vier Flüsse Mur, Enns, Drau und Sann wurde von Franz Pönninger entworfen und am 8. September 1878 enthüllt. Ursprünglich sollte der Brunnen im Joanneumsgarten oder am Eisernen Tor aufgestellt werden.

Auch der Stadtparkbrunnen muss heuer dringend saniert werden, wie wir berichteten. Gemeinsam mit der Kulturabteilung der Stadt bastle man auch schon an einem entsprechenden Gemeinderatsstück, „denn wir schaffen es ja nur noch mit künstlichen Bypässen, dass er noch sprudelt“, so Robert Wiener, Leiter der städtischen Grünraumabteilung.