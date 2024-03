Zugegeben, mit den Schmetterlingen im Bauch kann es nicht ganz mithalten, aber es ist auch ein schönes Frühlingsgefühl: Wenn sich alljährlich um diese Zeit die jüngsten Grazerinnen und Grazer aufs Gatschen, Sandspielen und Schaukeln in den öffentlichen Parkanlagen freuen (und ja, auf ein Eis, wenn‘s leicht geht) – und die Größeren auf erste Sonnenbäder in der Mittagspause am Bankerl oder gar auf ein Picknick nach Feierabend. Also fragen sie sich alle: Und, gibt‘s in den Anlagen was Neues? Wir haben Robert Wiener um Antworten gebeten, den Leiter der städtischen Grünraumabteilung: