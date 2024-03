Aus dem Café Gösting wird „Erik‘s Bar“: Mit 15. März übernimmt ein neues Team das erst vor einem Jahr renovierte kleine Lokal in der Anton-Kleinoscheg-Straße 28 in Gösting, nämlich Modest Uka – bekannt als beliebter Kellner „Modi“ aus dem „eleven“ in der Kaiserfeldgase – und seine Frau Kristina Sinani, mit an Bord ist auch Martin Kokol als Geschäftsführer. Führen will es das Trio als Bar-Café: „Wir sperren zunächst sieben Tage die Woche ab 10 Uhr auf und haben dann bis elf Uhr abends offen, am Wochenende auch länger“, kündigt Uka an. Bei den Öffnungszeiten will er sich dann später auf den Bedarf der Gäste einstellen. Abends gibt‘s eine kleine Auswahl an Cocktails & Co, zum Essen serviert man Kleinigkeiten wie Vogerlsalat und griechischen Salat, Brötchen und Toast.