Seit heute ist es fix: Graz bekommt eine neue Zentralküche. Der jetzigen Küche Graz fehlt es an Platz und neuwertigen Geräten, um die städtischen Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen, aber auch soziale Einrichtungen wie das Vinzidorf und das Ressidorf weiterhin täglich mit Essen zu versorgen. Mit 21,5 Millionen Euro will man nun den modernen Anforderungen an eine Großküche gerecht werden.

Bis zu 15.000 Portionen

„Unsere derzeitigen Kochkessel müssen drei- bis viermal befüllt werden, um die benötigte Essensmenge zu kochen“, berichtet der Leiter der Grazer Großküche Franz Gerngroß. Die Anlage ist eigentlich für 7000 Portionen pro Tag ausgelegt. „In der Regel werden aber 9000 bis 10.000 Portionen pro Tag benötigt“, erklärt der gelernte Koch. Vor allem fehle es an Lagerraum für die Lebensmittel. Derzeit könne man nicht mehr lagern, als man für die nächsten ein bis zwei Tage brauche. Mit mehr Lagerfläche könnte man sich auf wenige große Lebensmittellieferungen beschränken statt auf viele kleine. Das käme auch der Umwelt zugute, so Gerngroß.

„Wir wollen das hohe Niveau halten und den Kindern diese Versorgungssicherheit bieten“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). Geplant ist, die täglichen Portionen auf bis zu 15.000 auszuweiten. Zumal es in letzter Zeit vermehrt Anfragen von anderen Einrichtungen gab, die aber aus gegebenen Gründen nicht berücksichtigt werden konnten. „Mit der neuen Küche sollen natürlich noch mehr Schulen und Kindergärten, aber auch soziale Einrichtungen beliefert werden“, sagt Sozialamtsleiterin Andrea Fink.

Fenster für die Neugierigen

Geplant wird das Gebäude vom heimischen Architekturbüro Superfuture, das den europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb für die Großküche gewonnen hat. „Wir sind besonders stolz, dass tatsächlich ein Grazer Architektenteam gewonnen hat“, bemerkt der stellvertretende Juryvorsitzende Franz Ederer. Die Entwürfe zeichnen sich besonders durch die Glasfassade zur Straße hin aus. Damit soll im wahrsten Sinne des Wortes mehr Transparenz in den Großküchenbetrieb gebracht werden. „Neugierige können so direkt in die Küche schauen“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Und Franz Gerngroß ergänzt: „Wir stellen fest, dass viele Kinder, aber auch Erwachsene wenig darüber wissen, wie ihr Essen eigentlich zubereitet wird“.

Der neue Standort ist in der Herrgottwiesgasse in Graz-Gries geplant. Jetzt wird die Einreichplanung durchgeführt, Baubeginn ist dann für 2025 vorgesehen. Die Inbetriebnahme wäre demnach 2026 möglich.