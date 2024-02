Mit Edelweiss, Enzian & Co. haben sie nichts zu tun: Die „Heimatblumen“ sind Tulpen, Gerbera, Rosen und andere Saisonblumen – die aber nicht in den Mega-Gärtnereien in Holland oder den Rosenfarmen in Ecuador, Kenia und Äthiopien gewachsen sind, sondern direkt in Graz. „Mit der neuen Marke wollen wir den Mehrwert unserer Produkte kommunizieren – nämlich, dass es ganz einfach ein Produkt von da ist. Bei Milch kauft man ja auch ganz selbstverständlich die steirischen Marken“, sagt Stefan Wallner. Er führt in Liebenau, südlich des Südgürtels, die Firma Gartenbau Wallner, die größte Schnittblumengärtnerei Österreichs. Auch bei Rosen ist man der größte Anbieter, gezüchtet werden viele Arten vom günstigeren bis zu ganz besonders schönen gefüllten Rosen der „Romantiklinie“: „Das ist unser Premiumsegment – ich vergleiche das gern mit einem Lagenwein“, so Wallner.