Sagen wir unentschieden: Als der Autor dieser Zeilen am Samstag seinen Dienst im Styria Media Center antritt – um kurz vor sieben Uhr früh und daher noch ein wenig schlaftrunken –, verlassen gerade die letzten Gäste des Bauernbundballs die Grazer Stadthalle gegenüber. Einige Stunden zuvor am Freitagabend startet die 73. Auflage dieses größten Balls in Europa, rund 16.000 Besucherinnen wie Besucher feiern in Tracht und bei Musik wie Kulinarik.