Ganz nach dem Motto „Alles im (Kern)Öl“ schwebten am Freitag 16.000 Menschen am ausverkauften Bauernbundball über das Parkett durch die Nacht. Neben hochkarätigen Stargästen tummelten sich auch Feierwütige aus ganz Österreich und über die Grenzen hinaus in der Grazer Stadthalle. Wir haben uns unter die Leute gemischt und den Ball live auf TikTok mitverfolgt.