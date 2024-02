So nervös war ich noch nie“ – seit sie 16 Jahre alt ist, ist der Bauernbundball für die Südsteirerin Anna-Sophie Heibl ein Fixtermin im Jahreskalender. Gestern stand die Musikerin allerdings das erste Mal nicht vor, sondern auf der Bühne – und das gleich zweimal. „Damals habe ich schon gesagt, irgendwann sing ich mal am Bauernbundball, umso cooler, dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist.“ In der Haupthalle heizte die Chartstürmerin den Trachtenfans gehörig ein, die anfängliche Nervosität schien wie verflogen. Das Motto „Alles im (Kern)Öl“ hätte für den Stargast passender nicht sein können. „Meine Familie betreibt Ackerbau und wir stellen auch Kürbiskernöl her.“