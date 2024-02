Als Geschenk lagen sie erst kürzlich unter vielen Weihnachtsbäumen. Nun hat die Holding Graz die Zahlen zum Verkauf der GrazGutscheine im Jahr 2023 veröffentlicht. Demnach wurden im Vorjahr Gutscheine im Wert von 9,2 Millionen Euro verkauft. Das ist ein Umsatzplus von elf Prozent im Vergleich zum Jahr 2022. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kommt dem Umsatzerfolg mit 9,2 Millionen Euro zur Stärkung der Grazer Wirtschaft eine besondere Rolle zu. Denn jeder Gutschein-Euro fließt unmittelbar in die Kassen der lokalen Betriebe zurück“, unterstreicht in dem Zusammenhang Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP). Tatsächlich wurden 2023 Gutscheine im Wert von 8,7 Millionen Euro in Partnerbetrieben eingelöst. Generell finden laut Holding Graz 98 Prozent der GrazGutscheine innerhalb eines Jahres Verwendung.

Von 550 auf 950 Partnerbetriebe

Seit die Holding Graz 2020 das Management der Gutscheine übernommen hat, ist es gelungen, die Anzahl der Partnerbetriebe von 550 auf mehr als 950 zu steigern. Laufend kommen neue Partnerbetriebe dazu, zuletzt unter anderem Sorger, Ferschinger Hair, das Kindermuseum FRida & freD oder der Musikverein. Graz hat mittlerweile laut Holding das größte städtische Gutscheinsystem im deutschsprachigen Raum.

„Wir haben insbesondere die Weiterentwicklung des GrazGutscheins in Richtung digitaler Transformation im Blick und arbeiten mit Hochdruck an der Digitalisierung des Gutscheins“, verrät Holding-Marketingchef Richard Peer die Pläne für 2024. Schon jetzt ist es möglich, Gutscheine daheim auszudrucken und mittels QR-Code bei ausgewählten Betrieben über das Smartphone einzulösen. Auf der Agenda hat man auch die Ausweitung der Verkaufsstellen. 2023 kamen bereits neue dazu, heuer hat man die Außenbezirke im Fokus.