In mühevoller Kleinarbeit wird eines der wohl langsamsten Fast Foods der Welt fürs große Fest vorbereitet. „Die Thunder Beans müssen nämlich Bohne für Bohne paniert werden“, verrät Werner „tschuXn“ Reiser. Das sei auch mit ein Grund gegeben, warum man sie nur in der Anfangsphase der Kombüse aufgetischt wurden. Am Samstag kommen die lautmalerisch betitelten Bohnen aber wieder in die Fritteuse: Denn die Kombüse feiert ihren 15. Geburtstag, und Reiser – mittlerweile Kombüsenpensionist – wird für einen Nachmittag wieder hungrige Gäste versorgen. Das längst schwer legendäre Stadtparklokal, das 2009 auf das Burgtorstüberl folgte, ist wurde als Imbiss der etwas anderen Art eröffnet – und das ist man auch heute noch. Und vieles mehr: Ein Imbiss, der zugleich eine Mini-Galerie, ein Mini-Plattenladen und ein Mini-Club ist, regelmäßig von den FM4-Hörern zu den beliebtesten Österreichs gewählt wird – als einziger außerhalb Wiens wohlgemerkt.

„Was mich besonders gefreut hat, ist, dass ein Gast einmal gemeint hat: So einen tollen Würstelstand haben wir in Wien nicht“, lacht David Künstner. Er hat die Kombüse mit Markus Harg vor drei Jahren übernommen, alles frisch renoviert und gestrichen, den Gastgarten ausgebaut und die Öffnungszeiten auf 17 Uhr vorverlegt. Davor hatte alles 2009 angefangen, als Reiser – zunächst noch zusätzlich zum Imbiss beim „Kosir“ in Bärnbach – das ehemalige Burgtorstüberl übernommen hat.