„Ich habe dieses außergewöhnliche Mädchen nie vergessen“, schrieb uns Signore Giorgio Del Prete aus Orta di Atella, ein paar Kilometer nördlich von Neapel. Nun ist er auf der Suche nach dem Mädchen von damals und hat sich an die Styria Media Group bzw. die Kleine Zeitung gewandt, um sie vielleicht wiederzufinden: „Ich habe immer schöne Erinnerungen an sie und es ist mir ein großes Verlangen, zu erfahren, wie es ihr geht, und ihr meine herzlichen Grüße zu übermitteln“, schreibt er. Er habe alles versucht, um sie aufzuspüren – Facebook, Instagram, Konsulat und einiges mehr –, „aber ich konnte sie nicht finden“, so Prete.

Ein Foto von Giorgio Del Prete aus dem Jahr 1983 © privat

Ihr Name ist Roswitha (der Nachname ist der Redaktion bekannt, soll aber aus Datenschutzgründen nicht genannt werden), sie ist Jahrgang 1966 und hatte im Oktober/November 1983 ihren behinderten Bruder zu einer internationalen Veranstaltung nach Rom begleitet – einer Rallye auf der Rennstrecke Vallelunga (bei Rom). Prete habe sich damals in einer sehr schwierigen Phase seines Lebens befunden, das „Mädchen aus dem Grazer Land“ habe ihm sehr geholfen, diese Krise zu überwinden. „Es waren drei fantastische und magische Tage, wir haben uns verliebt und ein Märchen erlebt“, erinnert er sich schwärmerisch.

Nachdem sie wieder abgereist war, hätten sich die beiden viele herzliche Briefe hin und her geschrieben – Smartphones und soziale Medien gab es natürlich noch nicht. Irgendwann brach der Kontakt – auch wegen schwerwiegender gesundheitlicher Probleme, wie Prete schildert – jedoch ab.

So sieht Giorgio Del Prete heute aus © privat

Falls Sie Roswitha sind oder kennen, melden Sie sich gerne bei uns unter graz@kleinezeitung.at – wir leiten den Kontakt liebend gern weiter! Damit Herr Prete vielleicht sein Glück findet.