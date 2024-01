Das Schreiben aus London traf am Montagabend kurz vor 22 Uhr ein. Franz Parteder, KPÖ-Urgestein und Lebensgefährte der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr, leitete es in einer offenbar schlaflosen Nacht um 2.32 Uhr an die Redaktionen weiter. Der Inhalt: Kahr wurde Weltmeisterin! Die KPÖ-Chefin wurde mit dem „World Mayor Prize“ ausgezeichnet. Dies begründete die Jury mit Kahrs „selbstlosem Einsatz für ihre Stadt und deren Bewohner“, die 63-Jährige habe bewiesen, dass Lokalpolitik mit Bürgernähe „zwingend und erfolgreich sein kann.“ Und der Umstand, dass sie einen Großteil ihres Gehalts spende, habe weltweite Aufmerksamkeit erregt.