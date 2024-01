Per Sirenenalarm wurden Samstagnacht, kurz vor 22 Uhr, die Freiwillige Feuerwehr Peggau zu einem Fahrzeugbrand alarmiert – auf einer Fortstraße hatte ein Kleinbus Feuer gefangen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, und das noch dazu in exponierter Lage mit schwieriger Wasserversorgung und direkt an einer Böschung, weshalb die Kameraden aus Friesach-Wörth sofort nachalarmiert wurden.