Draußen hämmert der Presslufthammer, doch drinnen im Mamiladen in der Belgiergasse hat Nina Belamaric die Ruhe weg. Zwischen Kinderklamotten in Pastell und bunten Kuscheltieren rückt der Lärm in den Hintergrund. Das war schon mal anders: „Wir hatten schon Situationen, in denen Verkäuferinnen und Kunden sich über den Baustellenkrach hinweg anschreien mussten“, erinnert sich die Verkäuferin. Für die außergewöhnliche Geräuschkulisse sorgt seit Kurzem eine Megabaustelle vor der Haustür des Kindermodengeschäfts. Der nächste große Bauabschnitt bei der Errichtung der neuen Bim-Entlastungsstrecke durch die Grazer Innenstadt wurde dort nun in Angriff genommen.