Mehr Grün? Mehr Platz und eine bessere Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer? Bleiben dabei die Interessen von Autofahrern in Graz auf der Strecke? Für hitzige Diskussionen rund um diese Themen ist in Graz auch 2024 gesorgt. Das zeigt ein Blick auf die Liste jener Projekte, die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) heuer anpacken will.