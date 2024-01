Am Dienstagnachmittag ereignete gegen 15:00 Uhr sich im Grazer Bezirk Jakomini ein Zwischenfall, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Ein 36-jähriger Mann stürzte während der Fahrt und verursachte dadurch einen Folgeunfall mit einem 48-jährigen Radfahrer.

Der jüngere der beiden Radfahrer fuhr auf dem Roseggerkai in nördlicher Richtung. Er rangierte sein Fahrrad, während er ein zweites Fahrrad neben sich führte. Gleichzeitig fuhr der ältere Radfahrer in die entgegengesetzte Richtung.

Als sich beide Radfahrer auf gleicher Höhe befanden, kam es zum Zusammenstoß. Der 36-Jährige verlor die Kontrolle und stürzte, was einen Dominoeffekt auslöste, bei dem auch der 48-Jährige zu Sturz kam. Der jüngere Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, der ältere wurde schwer verletzt und musste vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz gebracht werden. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.