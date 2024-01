Ein Kletterer ist am Freitag in einem Klettergarten in Gratkorn mehrere Meter abgestürzt, nachdem sich beim Vorstieg ein großer Felsbrocken aus der Wand gelöst hatte. Durch den Sturz und das herabfallende Gestein wurde er schwer verletzt. Seine Kletterkollegen leiteten sofort Rettungsmaßnahmen ein und alarmierten über den Alpinnotruf 140 die Bergrettung.

Die Bergrettung Graz, bestehend aus zehn Bergrettern, einem Notarzt und einem Alpinpolizisten, rückte sofort aus. Der Einsatzort war nur über einen schwierigen, vereisten Almweg zu erreichen, was den Rettungseinsatz erschwerte. Nach der Erstversorgung vor Ort seilten die Retter den Verletzten ab und bereiteten die Luftrettung vor. Der Verletzte wurde schließlich mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 17 zur weiteren Behandlung ins UKH Graz geflogen.