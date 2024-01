Uni-Graz-Rektor Peter Riedler hat den besten Platz im Baustellen-Kino. Von seinem Büro im Hauptgebäude der Uni-Graz blickt er auf Bagger, auf Berge von nach Rohstoffen sortiertem Abbruchmaterial, geschäftige Arbeiter und auf das, was von der einstigen Vorklinik noch übrig geblieben ist: das Hochhaus. Ende Februar startet heuer der Abriss des Turms. Ein weiterer Meilenstein des Großbauprojekts, in dem zukünftig Uni Graz und TU Graz ihre Physikstandorte unter einem Dach vereinen, wird dann in Angriff genommen.