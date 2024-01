Wer im Gewerbegebiet von Puntigam, etwa mit dem Fahrrad auf der Hauptradroute zum Flughafen, herumgekurvt ist, dem ist der Anblick aufgefallen: Ein altes Doppelhaus auf einem schmalen Grundstück, eingezwängt zwischen dem gewaltigen grauen Industriebau der Spar-Zentrale, der Straße und der Bahn auf der anderen Seite. Das ab 1910 erbaute Arbeiterwohnhaus an der Adresse Am Wagrain 258–260 war das letzte Relikt einer geplanten Arbeiterkolonie für die Bediensteten der 1. Grazer Aktienbrauerei (heute Brauerei Puntigamer). Bis Dezember 2023 stand das am Firmengelände von Spar stehende Gebäude unter Denkmalschutz, dieser wurde allerdings aufgehoben, das Gebäude kurz darauf abgerissen.