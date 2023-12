Dieser junge Grazer hat definitiv den Zug zum Tor: Bei einem Kinderspiel seines Vereins, dem GSC, wird er eingewechselt, läuft aufs Spielfeld und nach vorne, bekommt den Ball über die Bande und schießt – Tooor! Nach nur elf Sekunden. Daraufhin legt der Nachwuchskicker einen Torjubel hin, wie ihn ein Kylian Mbappé nicht cooler ausführen hätte können.

Entstanden ist das Video vor rund zwei Wochen bei einem Kinderfußballturnier in Wettmannstätten – und mittlerweile jubelt die ganze Welt mit dem fünfjährigen Muharrem, so heißt der Torschütze. „Ich habe das Tor gefilmt und eigentlich für Freunde und Familie auf TikTok gestellt, und schon bald sind im Minutentakt die Meldungen gekommen, dass es 5000 Personen gesehen haben, dann noch einmal 5000 ... und so ging es dahin“, erzählt der stolze Papa Zejadin Ademi. Bei einer Million habe der Zähler dann gestoppt. Auf TikTok verbreitete sich das Video weiter und wurde von anderen Accounts geteilt, auch auf Instagram. Bis letzte Woche wurde das Video deutlich mehr als 30 Millionen Mal angesehen, die Kleine Zeitung berichtete, wie auch zahlreiche andere Medien in ganz Österreich.

Muharrem spielt erst seit einem halben Jahr beim GSC, meistens wird er als Stürmer eingesetzt. Ob er dann oft so jubeln kann? „Immer, wenn ich ein Tor schieße“, erzählt er schüchtern und grinst. Klar, dass er einmal Profifußballer werden will, wenn er groß ist. Zum Training geht er derzeit zweimal die Woche nach dem Kindergarten. Dort ist er „ein bisschen berühmt“ geworden wegen des Videos. Sein großes Vorbild ist, klar, Kylian Mbappé. Der Star von Paris Saint-Germain hat die Pose, die er schon als 17-Jähriger bei AS Monaco zelebriert hat, übrigens von seinem jüngeren Bruder übernommen, wie er vor ein paar Jahren der Sportzeitung „L‘Équipe“ erklärte: Er hätte das immer gemacht, wenn die beiden auf der Playstation gegeneinander spielten.