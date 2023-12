Ab 15. Jänner bietet SunExpress einen Direktflug von Graz nach Antalya, an die türkische Riviera, an. Eigentlich wäre der Startschuss für die Verbindung erst im April gewesen, doch nun kündigte die Airline an, schon ab Beginn des Jahres die Strecke zu fliegen. „Durch die Vorverlegung des Starts der Flüge nach Antalya können wir in der kalten Jahreszeit Direktflüge zu gleich vier Sonnenzielen anbieten“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. Die anderen drei Sonnenziele sind Teneriffa, Gran Canaria und Hurghada.

Nicht ganz so warm ist es in Stettin-Goleniow an der polnischen Ostsee. Deshalb fliegt Avanti Air die Destination nur von Mai bis Oktober an. In der Nähe liegt die Hansestadt Stettin und die Strände der polnischen Bernsteinküste.

München-Flüge vermutlich wieder ab Mittwochnachmittag

Doch bis es so weit ist, müssen die Flughäfen noch mit den niedrigen Temperaturen kämpfen. Etwa in München, wo wegen Eisregen der Flugbetrieb eingestellt wurde (die Kleine Zeitung berichtete). Auch Verbindungen von und nach Graz sind betroffen. Alle Flüge zwischen München und Graz fallen den ganzen Dienstag und Mittwochvormittag aus. Voraussichtlich verkehren die Flüge wieder ab Mittwochnachmittag. Aktuelle Informationen zum Stand aller Flugverbindungen finden Sie unter www.flughafen-graz.at.

Erster Platz beim Eurowings Station Award

Graz ist seit Anfang Mai Basis der Eurowings, im zweiten Quartal landete man beim Station Award der Fluglinie auf Platz zwei. Nun konnte man beim Award für das dritte Quartal den ersten Platz unter rund 40 europäischen Flughäfen erreichen.