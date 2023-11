Es waren dramatische Stunden, die sich am Wochenende am Hamburger Flughafen abspielten. Ein Mann hat am Samstagabend mit seinem Auto eine Schranke durchbrochen und ist auf das Vorfeld gerast. Dort verschanzte sich der bewaffnete Mann mit seiner vierjährigen Tochter im Auto, schoss in die Luft und warf Brandsätze aus dem Wagen. Erst nach 18 Stunden gab der Mann, von Einsatzkräften umzingelt, auf und beendete die Geiselnahme.