Still und starr ruht vielleicht so mancher See bei eisigen Dezembergraden – in der Grazer Innenstadt indes herrscht hektische Betriebsamkeit, wird doch noch vor dem Jahreswechsel so mancher Neustart in leeren Geschäftsflächen vorbereitet. In der Herrengasse ist das bereits passiert: In die Fußstapfen von Salamander ist erneut ein Schuhshop getreten, die Marke „Görtz“ hat hier einen Pup-Up-Store vom Stapel gelassen.