Es ist womöglich ein Steilpass in jene Richtung, die tatsächlich zur Lösung der Grazer Stadionfrage beitragen könnte. Die jüngste Sitzung im Rathaus am Dienstag, an der Vertreter aller Parteien sowie der beiden Fußballvereine Sturm und GAK teilgenommen haben, endete gleichsam mit einem Angebot des GAK: Wie der Verein schon vorab der Kleinen Zeitung verraten hatte, geht man weg von dem „Dogma“, dass eine neue Heimat der Roten unbedingt im Grazer Norden liegen müsse. Also wurde am Dienstag beschlossen, „dass nunmehr Schritt zwei eingeleitet wird“: Neben der oft genannten Wiese neben dem Möbelhaus „Ikea“ werde man auch andere Optionen im Süden „tiefergehend städtebaulich, bautechnisch und auch verkehrstechnisch“ prüfen.