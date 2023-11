Sichtbare Signale gegen Gewalt an Frauen

Nach einem Gedenkmarsch am „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ versammelten sich Teilnehmer und Passanten vor dem Kunsthaus in Graz. Kerzen und eine Intervention von Künstlerinnen auf der Bix-Medienfassade erinnern an 84 ermordete Frauen.