„Die Herrschaften sind mit ihrem Leben bestraft genug. Die brauchen keine Strafe, denen muss geholfen werden“, sagt der Zeuge am Dienstag am Landesgericht Graz, dabei trug er im Zusammentreffen mit den Angeklagten selbst eine aufgeschlagene Lippe und Rötungen davon, aber: „Das ist doch nicht der Rede wert.“

Der Angeklagte ist 30, obdachlos und seit frühester Jugend von Alkohol und Drogen abhängig. Auf den Zeugen traf er, als er in einem Geschäft am Grazer Hauptbahnhof von der Filialleiterin und einer Verkäuferin nach der Kassa angehalten wurde. In seiner Hose versteckt hatte er eine nicht bezahlte Flasche „Aperitivo“ (Wert: 4,50 Euro).