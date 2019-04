Am 25. Mai werden in Bad Aussee die Narzissenkönigin und ihre Prinzessinnen gewählt. Diese zehn jungen Damen sind im Finale.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verena Loderbauer, Ulrike Aigner, Ulrike Gräfner, Angelika Moisl, Melanie Lettner, Veronika Giselbrecht, Marlene Egger, Ines Borth, Lisa Marie Schmid und Sabrina Kranabitl stehen im Finale der Wahl zu den Narzissenhoheiten 2019 © Jürgen Fuchs

Der Andrang war groß – zum 60. Jubiläum konnte sich der Narzissenfestverein um Obmann Rudi Grill über so viele Bewerberinnen für den Titel Narzissenhoheit freuen wie lange nicht mehr. 30 vielversprechende Kandidatinnen wurden ins Mondi Seeblickhotel nach Grundlsee eingeladen, um sich vor der Jury vorzustellen – und alle bewiesen dabei großes Hoheitenpotenzial. „Das Niveau war enorm hoch“, fasste Grill zusammen, am Ende mussten dann aber doch zehn junge Damen ausgewählt werden, die am 25. Mai im Kur- & Congresshaus Bad Aussee um die Narzissenkrone kämpfen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.